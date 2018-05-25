Україна знову зазнала непоправної втрати на Донбасі

У ніч з 23 на 24 травня у районі проведення операції Об’єднаних сил на окупованому Донбасі загинув український захисник Іван Жуков, який був родом з Рівненщини.

Про це повідомляє прес-служба Дубенської міської ради.

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Дубно втратило ще одного бійця. 23 травня, близько 24 години на території Донецької області загинув Жуков Іван Всеволодович, позивний "Жук", 1968 року народження,

– йдеться у повідомленні.

Чоловік був добровольцем Української добровольчої армії Дмитра Яроша, окремої тактичної групи "Волинь", що базується на передових позиціях у місті Мар’їнка.

Водночас, як розповів побратим загиблого Сергій Сердюк, 49-річний Іван Жуков пішов служити у добровольцем, бо у Збройні сили України його б не взяли через стан здоров’я. На схід боєць поїхав самостійно і перебував там із січня 2015 року.



На Донбасі загинув український захисник Іван Жуков