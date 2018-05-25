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Украина снова понесла невосполнимую потерю на Донбассе

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На Донбассе погиб боец Иван Жуков из Ровенской области
На Донбассе погиб боец Иван Жуков из Ровенской области / Фото из Facebook

В ночь с 23 на 24 мая в районе проведения операции Объединенных сил на оккупированном Донбассе погиб украинский защитник Иван Жуков, который был родом из Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба Дубенского городского совета.

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Дубно потеряло еще одного бойца. 23 мая, около 24 часов на территории Донецкой области погиб Жуков Иван Всеволодович, позывной "Жук", 1968 года,
– говорится в сообщении.

Мужчина был добровольцем Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, отдельной тактической группы "Волынь", которая базируется на передовых позициях в городе Марьинка.

В то же время, как рассказал собрат погибшего Сергей Сердюк, 49-летний Иван Жуков пошел служить добровольцем, потому что в Вооруженные силы Украины его б не взяли по состоянию здоровья. На востоку боец ​​поехал самостоятельно и находился там с января 2015 года.

На Донбассе погиб украинский защитник Иван Жуков

Погибший в Донецкой области боец Иван Жуков

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Ровно Жертвы
Источник: 24 Канал
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