Украина снова понесла невосполнимую потерю на Донбассе
В ночь с 23 на 24 мая в районе проведения операции Объединенных сил на оккупированном Донбассе погиб украинский защитник Иван Жуков, который был родом из Ровенской области.
Об этом сообщает пресс-служба Дубенского городского совета.
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Дубно потеряло еще одного бойца. 23 мая, около 24 часов на территории Донецкой области погиб Жуков Иван Всеволодович, позывной "Жук", 1968 года,
– говорится в сообщении.
Мужчина был добровольцем Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, отдельной тактической группы "Волынь", которая базируется на передовых позициях в городе Марьинка.
В то же время, как рассказал собрат погибшего Сергей Сердюк, 49-летний Иван Жуков пошел служить добровольцем, потому что в Вооруженные силы Украины его б не взяли по состоянию здоровья. На востоку боец поехал самостоятельно и находился там с января 2015 года.
На Донбассе погиб украинский защитник Иван Жуков
Погибший в Донецкой области боец Иван Жуков