Украина потеряла на Донбассе молодого снайпера: фото

22 мая, в результате обстрела в Донецкой области, погиб 22-летний украинский военнослужащий из Винницкой области Богдан Коломиец.

Об этом сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.

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И снова страшное известие. На Донбассе, вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец. Он был командиром 2-го отделения снайперов взвода снайперов 24-й бригады,

– говорится в сообщении.

Во время вражеского обстрела, парень получил осколочные ранения в голову, руки и грудную клетку.

Отмечается, что Богдан родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области. Образование боец ​​получал в Винницком технологическом университете.

У погибшего защитника остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

"Фонд "Вернись живым" выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить", – подытожили волонтеры.



На Донетчине погиб Богдан Коломиец из Винницкой области