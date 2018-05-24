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Украина потеряла на Донбассе молодого снайпера: фото

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На Донбассе погиб 22-летний Богдан Коломиец из Винницкой области
На Донбассе погиб 22-летний Богдан Коломиец из Винницкой области / Фото из Facebook

22 мая, в результате обстрела в Донецкой области, погиб 22-летний украинский военнослужащий из Винницкой области Богдан Коломиец.

Об этом сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.

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И снова страшное известие. На Донбассе, вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец. Он был командиром 2-го отделения снайперов взвода снайперов 24-й бригады,
– говорится в сообщении.

Во время вражеского обстрела, парень получил осколочные ранения в голову, руки и грудную клетку.

Отмечается, что Богдан родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области. Образование боец ​​получал в Винницком технологическом университете.

У погибшего защитника остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

"Фонд "Вернись живым" выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить", – подытожили волонтеры.


На Донетчине погиб Богдан Коломиец из Винницкой области


22-летний Богдан Коломиец, погибший на Донбассе

 

Теги: Жертвы Новости Украины Винница Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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