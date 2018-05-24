Україна втратила на Донбасі молодого снайпера: фото

22 травня, внаслідок обстрілу у Донецькій області, загинув 22-річний український військовослужбовець із Вінниччини Богдан Коломієць.

Про це повідомили волонтери фонду "Повернись живим" у Facebook.

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І знову страшна звістка. На Донбасі, поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць. Він був командиром 2-го відділення снайперів взводу снайперів 24-ї бригади,

– йдеться у повідомленні.

Під час ворожого обстрілу, хлопець отримав осколкові поранення в голову, руки та грудну клітину.

Зазначається, що Богдан народився та виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області. Освіту боєць отримував у Вінницькому технологічному університеті.

У загиблого захисника залишились батьки, сестра та дідусь із бабусею.

"Фонд "Повернись живим" висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити", – підсумували волонтери.



На Донеччині загинув Богдан Коломієць з Вінниччини