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Україна втратила на Донбасі молодого снайпера: фото

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На Донбасі загинув 22-річний Богдан Коломієць з Вінниччини
На Донбасі загинув 22-річний Богдан Коломієць з Вінниччини / Фото з Facebook

22 травня, внаслідок обстрілу у Донецькій області, загинув 22-річний український військовослужбовець із Вінниччини Богдан Коломієць.

Про це повідомили волонтери фонду "Повернись живим" у Facebook.

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І знову страшна звістка. На Донбасі, поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць. Він був командиром 2-го відділення снайперів взводу снайперів 24-ї бригади,
– йдеться у повідомленні.

Під час ворожого обстрілу, хлопець отримав осколкові поранення в голову, руки та грудну клітину.

Зазначається, що Богдан народився та виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області. Освіту боєць отримував у Вінницькому технологічному університеті.

У загиблого захисника залишились батьки, сестра та дідусь із бабусею.

"Фонд "Повернись живим" висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити", – підсумували волонтери.


На Донеччині загинув Богдан Коломієць з Вінниччини


22-річний Богдан Коломієць, що загинув на Донбасі

 

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Вінниця
Джерело: 24 Канал
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