15:45
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА

Путін висунув Україні обурливе звинувачення щодо війни на Донбасі

6430 Читать новость на русском
Путін звинуватив Україну у небажанні врегулювати конфлікт на Донбасі
Путін звинуватив Україну у небажанні врегулювати конфлікт на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у небажанні врегулювати конфлікт на території Донбасу, тому, на його думку, цей процес просувається повільно.

Про це глава Кремля сказав 24 травня під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "РИА Новости".

Читайте також: Росія готується до наступальних дій на Донбасі, – Турчинов

Що стосується ситуації на Донбасі, то дійсно, процес йде дуже повільно, і ми бачимо, я глибоко переконаний, що сьогоднішня влада Києва не прагне врегулювання. Там розгортається нова внутрішньополітична ситуація, пов'язана з підготовкою до виборів президента і парламенту,
– заявив Путін.

Водночас, російський президент запевнив, що Кремль готовий брати участь у зустрічах на всіх рівнях, в тому числі "нормандського формату" заради врегулювання ситуації на сході України.

"Іншого інструменту, крім переговорів у Мінську і "нормандського формату", у нас немає. Росія готова його підтримувати, ми готові зустрічатися на всіх рівнях", – наголосив президент РФ.

Нагадаємо, 24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон, щоб взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак перед цим відбулася зустріч Макрона з російським колегою Володимиром Путіним.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук