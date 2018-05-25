Путін висунув Україні обурливе звинувачення щодо війни на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у небажанні врегулювати конфлікт на території Донбасу, тому, на його думку, цей процес просувається повільно.

Про це глава Кремля сказав 24 травня під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "РИА Новости".

Читайте також: Росія готується до наступальних дій на Донбасі, – Турчинов

Що стосується ситуації на Донбасі, то дійсно, процес йде дуже повільно, і ми бачимо, я глибоко переконаний, що сьогоднішня влада Києва не прагне врегулювання. Там розгортається нова внутрішньополітична ситуація, пов'язана з підготовкою до виборів президента і парламенту,

– заявив Путін.

Водночас, російський президент запевнив, що Кремль готовий брати участь у зустрічах на всіх рівнях, в тому числі "нормандського формату" заради врегулювання ситуації на сході України.

"Іншого інструменту, крім переговорів у Мінську і "нормандського формату", у нас немає. Росія готова його підтримувати, ми готові зустрічатися на всіх рівнях", – наголосив президент РФ.

Нагадаємо, 24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон, щоб взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак перед цим відбулася зустріч Макрона з російським колегою Володимиром Путіним.