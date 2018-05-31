"Тут можна замикати секретні речі": стало відомо, що Лавров подарував Кім Чен Ину

31 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином. Під час зустрічі Лавров подарував північнокорейському лідеру шкатулку і додав, що в ній "можна навіть замикати секретні речі".

Про це повідомляє російське видання РІА Новини.

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Коли вони вийшли з кабінету, де відбувалися переговори, Лавров показав Кім Чен Ину розмальовану шкатулку і сказав: "Я сподіваюся, вам подобається".

"Це ключик, тут можна навіть замикати секретні речі", – додав Лавров.