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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Тут можна замикати секретні речі": стало відомо, що Лавров подарував Кім Чен Ину

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Стало відомо, що Лавров подарував Кім Чен Ину
Стало відомо, що Лавров подарував Кім Чен Ину / ria.ru

31 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином. Під час зустрічі Лавров подарував північнокорейському лідеру шкатулку і додав, що в ній "можна навіть замикати секретні речі".

Про це повідомляє російське видання РІА Новини

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Коли вони вийшли з кабінету, де відбувалися переговори, Лавров показав Кім Чен Ину розмальовану шкатулку і сказав: "Я сподіваюся, вам подобається".

"Це ключик, тут можна навіть замикати секретні речі", – додав Лавров.

 

Теги: Новини політики Новини Росії КНДР Сергій Лавров Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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