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У Росії висунули Україні чергове цинічне звинувачення через вихід з СНД

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Лавров прокоментував вихід України з СНД
Лавров прокоментував вихід України з СНД / Фото з відкритих джерел

В Росії заявили, що рішення України про вихід із статутних органів Співдружності незалежних держав свідчить про те, що Київ взагалі не турбується про українців, які працюють на території РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції в Мінську, передає ТАСС.

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Глава російського відомства зазначив, що Україна має прийняти рішення, наскільки і як той чи інший її крок щодо СНД буде впливати на її громадян.

Іноді в діях наших українських сусідів здоровий глузд і турбота про власних громадян стають заручниками русофобської лінії. Робляться заяви про те, що необхідно розірвати дипломатичні відносини (з РФ – "24") без будь-якої турботи про тих сотні тисяч і мільйони українців, які працюють на території Росії,
– заявив Лавров.

Водночас, дипломат зауважив, що вирішувати в яких організаціях брати участь, а в яких ні – є суверенним правом України. Окрім того, він додав, що дії української влади "є наслідком обраної русофобської лінії".

"Але якщо вже все, що відбувається у відношенні тієї чи іншої ситуації, в якій задіяна Росія, робиться через антиросійську і русофобську призму, то ми тут нічого вдіяти не можемо. Ми будемо зацікавлені в тому, щоб взаємодіяти з усіма країнами, які створювали Співдружність незалежних держав, тому що від конструктивної взаємодії безпосередньо залежить вирішення численних проблем і питань, що стосуються життя і діяльності наших громадян", – підсумував очільник МЗС РФ.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ. 20 травня Порошенко повідомив, що Україна проведе ревізію всіх міжнародних договорів, які були підписані у рамках СНД, і вийде з тих, які суперечать національним інтересам країни. 

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики СНД Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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