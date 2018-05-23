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У СНД висловили своє бачення щодо перебування України в організації

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У СНД і надалі вважають Україну членом організації
У СНД і надалі вважають Україну членом організації / Колаж 24 Канал

У СНД переконують, що Україна й надалі залишається у складі цієї інституції та жодні заяви про вихід до них не надходили. Крім того, у Співдружності стверджують, що нещодавнє доручення українського президента Петра Порошенка про перегляд угод, підписаних Україною в рамках співдружності, не говорить про ухвалення рішення щодо повного виходу країни з організації.

Таку заяву зробив виконавчий секретар організації Сергій Лебедєв, передає російське видання "Известия".

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"Ми, безумовно, будемо це робити, оскільки Україна наразі перебуває у складі Співдружності Незалежних Держав. Ми багато разів чули подібні заяви про вихід країни з СНД. Проте офіційні документи щодо цього питання з Києва до виконкому СНД не надходили", – зауважив він.

За його словами, держави співдружності з жалем сприйняли б вихід України з СНД, оскільки їх "пов'язують багаторічні економічні, культурні та просто людські зв’язки".

"Наскільки ми знаємо, Президент України доручив проаналізувати всі договори та угоди, в яких Україна бере участь в рамках СНД, і вийти з тих, які нібито є невигідними Україні. Характер цього доручення не говорить про ухвалення рішення про повний вихід країни зі співдружності, тому давайте не будемо поспішати та почекаємо офіційних повідомлень", – додав Лебедєв.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.

Вже 20 травня український президент сповістив, що Україна проведе ревізію всіх міжнародних договорів, які були підписані у рамках СНД, і вийде з тих, які суперечать національним інтересам країни. А 22 травня на сайті українського лідера було опубліковано указ "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко СНД Президент України
Джерело: 24 Канал
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