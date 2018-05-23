В СНГ высказали свое видение относительно пребывания Украины в организации

В СНГ убеждают, что Украина и в дальнейшем остается в составе этой институции и никакие заявления о выходе к ним не поступали. Кроме того, в Содружестве утверждают, что недавнее поручение украинского президента Петра Порошенко о пересмотре соглашений, подписанных Украиной в рамках содружества, не говорит о принятии решения относительно полного выхода страны из организации.

Такое заявление сделал исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев, передает российское издание "Известия".

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"Мы, безусловно, будем это делать, поскольку Украина сейчас находится в составе Содружества Независимых Государств. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из СНГ. Однако официальные документы по этому вопросу из Киева в исполком СНГ не поступало", – отметил он.

По его словам, государства содружества с сожалением восприняли бы выход Украины из СНГ, поскольку их "связывают многолетние экономические, культурные и просто человеческие связи".

"Насколько мы знаем, Президент Украины поручил проанализировать все договоры и соглашения, в которых Украина участвует в рамках СНГ, и выйти из тех, которые якобы являются невыгодными Украине. Характер этого поручения не говорит о принятии решения о полном выходе страны из содружества, поэтому давайте не будем спешить и подождем официальных сообщений", – добавил Лебедев.

Напомним, 12 апреля на безопасностном форуме Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом Министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ.

Уже 20 мая украинский президент сообщил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, которые были подписаны в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые противоречат национальным интересам страны. А 22 мая на сайте украинского лидера был опубликован указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Что такое СНГ?

Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредителя и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.