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Порошенко опубликовал указ о прекращении действия ряда договоров с СНГ

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Порошенко опубликовал указ о прекращении действия ряда договоров с СНГ
Порошенко опубликовал указ о прекращении действия ряда договоров с СНГ / GettyImages

Президент Украины Петр Порошненко обнародовал указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Этот документ опубликован на сайте главы государства во вторник, 22 мая.

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Отмечается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением Петр Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, 12 апреля на безопасностном форуме Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом Министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ, и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ.

Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредителя и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России СНГ Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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