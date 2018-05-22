02:30
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Порошенко опублікував указ про припинення дії деяких договорів з СНД

156 Читать новость на русском
Порошенко опублікував указ про припинення дії деяких договорів з СНД
Порошенко опублікував указ про припинення дії деяких договорів з СНД / GettyImages

Президент України Петро Порошненко оприлюднив указ "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Цей документ опублікований на сайті глави держави у вівторок, 22 травня.

Читайте також: "Надійно знищили усі цілі": з'явилися подробиці запуску "Джавелін" в Україні

Зазначається, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Контроль за виконанням Петро Порошенко поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко СНД Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
22 травня, 22:41 Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
2042
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 563
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
22 травня, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 1028
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
22 травня, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 526
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
22 травня, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1890
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук