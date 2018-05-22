Порошенко опублікував указ про припинення дії деяких договорів з СНД

Президент України Петро Порошненко оприлюднив указ "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Цей документ опублікований на сайті глави держави у вівторок, 22 травня.

Читайте також: "Надійно знищили усі цілі": з'явилися подробиці запуску "Джавелін" в Україні

Зазначається, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Контроль за виконанням Петро Порошенко поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.