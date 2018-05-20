Вихід України з СНД: Порошенко сповістив про нове важливе рішення

Україна проведе ревізію всіх міжнародних договорів, які були підписані у рамках СНД, і вийде з тих, які суперечать національним інтересам країни.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час церемонії пам'яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили", передає "Інтерфакс".

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Зараз ми уважно переглянемо всі міжнародні договори, підписані в рамках СНД, і вийдемо з тих, у яких буде знайдено навіть найменшу невідповідність нашим українським національним інтересам,

– наголосив глава держави.

Водночас, Президент підкреслив, що після підписання ним напередодні указу про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД буде закрито постійне представництво України в цій організації.

"Україна, починаючи з Біловезької пущі, розглядала СНД лише як інструмент цивілізованого розлучення з імперією. Цивілізованого з вини Росії не вийшло: Москва прагнула переробити Співдружність на оновлену імперію, де б усі, як у старі радянські часи, звіряли б годинник за Спаською вежею Кремля. Тому Україна не ратифікувала статут СНД і не планувала ставати повноцінним учасником СНД", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.