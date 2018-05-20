Выход Украины из СНГ: Порошенко известил о новом важном решении

Украина проведет ревизию всех международных договоров, которые были подписаны в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые противоречат национальным интересам страны.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", передает "Интерфакс".

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Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, подписанные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых будет найдено даже малейшее несоответствие нашим украинским национальным интересам,

– подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, Президент подчеркнул, что после подписания им накануне указа об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ будет закрыто постоянное представительство Украины в этой организации.

"Украина, начиная с Беловежской пущи, рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по вине России не получилось: Москва стремилась переделать Содружество в обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли бы часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ и не планировала становиться полноценным участником СНГ", – отметил Порошенко.

Напомним, 12 апреля на безопасностном форуме Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ.

Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредителя и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.