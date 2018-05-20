Отзыв представителей Украины из СНГ: в организации сделали неожиданное заявление

Указ президента Украины Петра Порошенко об отзыве украинских представителей из уставных органов Содружества Независимых Государств вызвал недоумение у представителей организации.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы СНГ Владимир Никаноров, передает "РИА Новости".

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По его словам, Украина и раньше выступала с некоторыми заявлениями, которые оставались без последствий.

Кроме того, глава пресс-службы отметил, что стоит спросить украинскую сторону "кого персонально они отозвали в этот раз", ведь на данный момент в организации нет украинцев.

Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет работников от Украины. Ранее, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Это были серьезные должности. Но в 2014 году они (Украина) предыдущих отозвали, а новых не назначили,

– заявил Никаноров.

Напомним, 19 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей государства из всех уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредители и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.