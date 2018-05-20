13:44
20 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
  • среда
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Отзыв представителей Украины из СНГ: в организации сделали неожиданное заявление

1890 Читати новину українською
В СНГ отреагировали на отзыв представителей из организации
В СНГ отреагировали на отзыв представителей из организации / Фото из открытых источников

Указ президента Украины Петра Порошенко об отзыве украинских представителей из уставных органов Содружества Независимых Государств вызвал недоумение у представителей организации.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы СНГ Владимир Никаноров, передает "РИА Новости".

Читайте также: К чему приведет выход Украины из СНГ: прогнозы экспертов

По его словам, Украина и раньше выступала с некоторыми заявлениями, которые оставались без последствий.

Кроме того, глава пресс-службы отметил, что стоит спросить украинскую сторону "кого персонально они отозвали в этот раз", ведь на данный момент в организации нет украинцев.

Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет работников от Украины. Ранее, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Это были серьезные должности. Но в 2014 году они (Украина) предыдущих отозвали, а новых не назначили,
– заявил Никаноров.

Напомним, 19 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей государства из всех уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредители и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

Теги: Новости Украины Новости политики СНГ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук