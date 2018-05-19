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Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ

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Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ
Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ / Фото из свободных источников

Президент Украины Петр Порошенко 19 мая заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей государства из всех уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу", – сказал Порошенко в Виннице во время праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

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Президент также подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.

Напомним, 12 апреля на безопасностном форуме Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ.

Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредителя и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

Теги: Новости Украины Новости политики Европа СНГ Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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