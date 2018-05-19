Порошенко відкликав українських представників з усіх статутних органів СНД

Президент України Петро Порошенко 19 травня заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників держави з усіх статутних органів Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я підписав відповідний указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД. Нам там нічого більше робити – ми рухаємося разом до Європи", – сказав Порошенко у Вінниці під час святкових заходів з нагоди Дня Європи.

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Президент також наголосив, що майбутнє України – в Європі.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.