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Україна святкує День Європи: Порошенко опублікував цікаве відео

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День Європи в Україні
День Європи в Україні / Фото з вільних мереж

У суботу, 19 травня, в Україні відзначається День Європи. З цієї нагоди вітання висловив президент Петро Порошенко, опублікувавши у своєму Facebook цікаве відео, яке пропонує вгадати, на яких фото зображена Україна, а на яких – країни ЄС.

"Європа – це вже давно не лише географічна категорія. Це, перш за все, – спільні цінності незалежності, демократії та поваги до людини та її прав і свобод. І українці, без сумніву, – європейська нація, яка зробила свій цивілізаційний вибір: щонайменше 70% наших громадян підтримують ідею вступу України до Європейського Союзу", – мовиться у повідомленні Порошенка.

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"Впевнений, Україна неодмінно стане членом великої європейської родини! Святкуймо День Європи разом!", – закликав президент.

Що таке День Європи? Свято, що відзначається у країнах Європейського Союзу 9 травня, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 року. День Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили. День Європи жителі України відзначають як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.

Теги: Новини України Європа Євросоюз Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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