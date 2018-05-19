Украина празднует День Европы: Порошенко опубликовал интересное видео

В субботу, 19 мая, в Украине отмечается День Европы. По этому случаю поздравления высказал президент Петр Порошенко, опубликовав в своем Facebook интересное видео, которое предлагает угадать, на каких фото изображена Украины, а на каких – страны ЕС.

"Европа – это уже давно не только географическая категория. Это, прежде всего, – общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку и его правам и свободам. И украинцы, несомненно, – европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: не менее 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский Союз", – говорится в сообщении Порошенко.

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"Уверен, Украина непременно станет членом большой европейской семьи! Празднуем День Европы вместе!", – призвал президент.

Что такое День Европы? Праздник, отмечаемый в странах Европейского Союза 9 мая, а также официально в Украине ежегодно в третью субботу мая с 2003 года. День Европы, вместе с единой валютой (евро), флагом и гимном, является символом ЕС как политической силы. День Европы жители Украины отмечают как день общих ценностей, общей истории всех наций континента.