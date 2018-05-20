Відкликання представників України з СНД: в організації зробили неочікувану заяву
Указ президента України Петра Порошенка про відкликання українських представників зі статутних органів Співдружності Незалежних Держав викликав здивування в представників організації.
Про це розповів керівник прес-служби СНД Володимир Ніканоров, передає "РИА Новости".
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За його словами, Україна й раніше виступала з деякими заявами, які лишалися без наслідків.
Окрім того, глава прес-служби зауважив, що варто запитати українську сторону "кого персонально вони відкликали цього разу", адже на даний момент в організації немає українців.
Річ у тім, що в апараті виконкому (СНД) зараз немає працівників від України. Раніше, до 2014 року, у виконкомі представники України обіймали досить високі посади: заступник голови, директор департаменту, заступник директора департаменту. Це серйозні були посади. Але 2014 року вони (Україна) попередніх відкликали, а нових не призначили,
– заявив Ніканоров.
Нагадаємо, 19 травня Президент України Петро Порошенко підписав указ про відкликання всіх представників держави з усіх статутних органів Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.