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Відкликання представників України з СНД: в організації зробили неочікувану заяву

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У СНД відреагували на відкликання представників України з організації
У СНД відреагували на відкликання представників України з організації / Фото з відкритих джерел

Указ президента України Петра Порошенка про відкликання українських представників зі статутних органів Співдружності Незалежних Держав викликав здивування в представників організації.

Про це розповів керівник прес-служби СНД Володимир Ніканоров, передає "РИА Новости".

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За його словами, Україна й раніше виступала з деякими заявами, які лишалися без наслідків.

Окрім того, глава прес-служби зауважив, що варто запитати українську сторону "кого персонально вони відкликали цього разу", адже на даний момент в організації немає українців.

Річ у тім, що в апараті виконкому (СНД) зараз немає працівників від України. Раніше, до 2014 року, у виконкомі представники України обіймали досить високі посади: заступник голови, директор департаменту, заступник директора департаменту. Це серйозні були посади. Але 2014 року вони (Україна) попередніх відкликали, а нових не призначили,
– заявив Ніканоров.

Нагадаємо, 19 травня Президент України Петро Порошенко підписав указ про відкликання всіх представників держави з усіх статутних органів Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.

Теги: Новини України Новини політики СНД
Джерело: 24 Канал
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