В России выдвинули Украине очередное циничное обвинение из-за выхода из СНГ

В России заявили, что решение Украины о выходе из уставных органов Содружества независимых государств свидетельствует о том, что Киев вообще не заботится об украинцах, работающих на территории РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске, передает ТАСС.

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Глава российского ведомства отметил, что Украина должна принять решение, насколько и как тот или иной ее шаг по СНГ будет влиять на ее граждан.

Иногда в действиях наших украинских соседей здравый смысл и забота о собственных граждан становятся заложниками русофобской линии. Делаются заявления о том, что необходимо разорвать дипломатические отношения (с РФ – "24") без всякой заботы о тех сотнях тысяч и миллионах украинцев, работающих на территории России,

– заявил Лавров.

В то же время, дипломат отметил, что решать в каких организациях участвовать, а в каких нет – является суверенным правом Украины. Кроме того, он добавил, что действия украинской власти "является следствием выбранной русофобской линии".

"Но если уж все, что происходит в отношении той или иной ситуации, в которой задействована Россия, делается сквозь антироссийскую и русофобскую призму, то здесь ничего сделать не можем. Мы будем заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать со всеми странами, которые создавали Содружество независимых государств, так как от конструктивного взаимодействия напрямую зависит решение многочисленных проблем и вопросов, касающихся жизни и деятельности наших граждан", – подытожил глава МИД РФ.

Напомним, 12 апреля на форуме по Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с РФ. 20 мая Порошенко сообщил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, подписанных в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые противоречат национальным интересам страны.

Что такое СНГ?

Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-основательницы и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничестве Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и приостановила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.