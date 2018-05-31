Лавров призвал к поэтапному снятию санкций с КНДР

В четверг, 31 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пхеньян. Цель его двухдневного визита – показать, что Москва таки участвует в решении дипломатического кризиса на Корейском полуострове и, самое главное, укрепить экономическую и политическую позицию РФ в регионе.

Об этом говорится в статье The Daily Telegraph.

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Во время встречи с Ким Чен Ыном российский дипломат призвал к поэтапной отмене санкций против КНДР. Он предположил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока из него не будут сняты ограничительные меры, говорится в статье.

Что касается вопроса о санкциях, совершенно очевидно, что, начиная разговор о решении ядерной проблемы и всех других проблем, которые есть у Корейского полуострова, мы исходим из того, что он не может быть полным, пока все санкции не будут отменены,

– заявил российский министр во время пресс-конференции.

По мнению политолога и доцента Темпльского университета Джеймса Брауна, важность этого визита в том, что он демонстрирует желание России принять участие во всей этой политической игре, которая сейчас разворачивается в регионе. Аналитик предполагает, что Москва "чувствует, что вылетела из дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова и пытается у него вернуться".

Эксперт отмечает, что Россия активно поддерживает сопротивление Северной Кореи "некоторым из наиболее экспансионистским требованиям" США, и хотя Москва выступает за отказ КНДР от ядерного оружия, она настаивает, что этот процесс должен предусматривать соответствующие уступки с американской стороны.

Российские власти разделяют желание Пхеньяна, который стремится сократить военное присутствие США в регионе. Кроме того, участие в корейских переговорах для Москвы – это вопрос престижа. (...) Владимир Путин также надеется получить определенный рычаг влияния на КНДР. Впоследствии этот рычаг можно будет использовать, чтобы получить уступки от Вашингтона,

– предполагает американский аналитик.

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