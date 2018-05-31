Лавров зустрівся з очільником КНДР Кім Чен Ином у Пхеньяні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров здійснив робочий візит до Північної Кореї, де провів перемовини, в тому числі і з лідером республіки Кім Чен Ином.

Відповідне повідомлення поширила пре-служба російського зовнішньополітичного відомства.

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"Президент Росії Володимир Путін дуже цінує добрі слова, які Ви висловили у своєму посланні з нагоди його обрання на черговий президентський термін. Він передає Вам найтепліший привіт і найкращі побажання успіху в тих великих починаннях, які зараз ініційовано на Корейському півострові з Вашою участю. Зацікавлені в тому, щоб як на Корейському півострові, так і в цілому в Північно-Східній Азії була обстановка миру, стабільності та процвітання", – підкреслив дипломат у своєму вступному слові під час зустрічі з Кім Чен Ином.

Також Лавров зауважив, що Кремль вітає нещодавню декларацію, яку підписали лідери двох Корей і заявив, що Росія всіляко сприятиме її реалізації.

Крім того, очільник МЗС РФ зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Лі Йон Хо. Сторони, зокрема, обговорили, стан і перспективи подальшого розвитку взаємин дружби та співробітництва між Росією і КНДР у різних сферах. Порушувались і питання ситуації на Корейському півострові загалом.

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Вітаємо контакти, які упродовж останніх місяців інтенсивно розвиваються між Північною та Південною Кореями, між КНДР та США, вже відбулися саміти між Пхеньяном і Сеулом, а також плановану зустріч на вищому рівні між керівництвом КНДР і США. Вважаємо дуже важливим підходити до цих контактах гранично делікатно, не намагатися робити різких рухів, штучно підганяти процес, що вимагає значного часу та детального узгодження всіх компонентів пакету. Це дозволить здійснити не тільки денуклеаризацію всього Корейського півострова, але і надійно забезпечити стійкі мир і стабільність у всій Північно-Східної Азії. Закликаємо всі залучені сторони сповна відчути свою міру відповідальності за те, щоб не допустити зриву цього дуже важливого, але поки ще крихкого процесу,

– заявив Лавров за підсумками зустрічі очільником МЗС КНДР Лі Йон Хо.