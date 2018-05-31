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Лавров встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне

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Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил рабочий визит в Северную Корею, где провел переговоры, в том числе и с лидером республики Ким Чен Ыном.

Соответствующее сообщение распространила пре-служба российского внешнеполитического ведомства.

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"Президент России Владимир Путин очень ценит добрые слова, которые Вы выразили в своем послании по случаю его избрания на очередной президентский срок. Он передает Вам теплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех больших начинаниях, которые сейчас инициировано на Корейском полуострове с Вашим участием. Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветания", – подчеркнул дипломат в своем вступительном слове во время встречи с Ким Чен Ыном.

Также Лавров отметил, что Кремль приветствует недавнюю декларацию, которую подписали лидеры двух Корей и заявил, что Россия всячески будет способствовать ее реализации.

Кроме того, глава МИД РФ встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Стороны, в частности, обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР в различных сферах. Затрагивались и вопросы ситуации на Корейском полуострове в целом.

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Поздравляем контакты, которые на протяжении последних месяцев интенсивно развиваются между Северной и Южной Кореями, между КНДР и США, уже состоялись саммиты между Пхеньяном и Сеулом, а также планируемую встречу на высшем уровне между руководством КНДР и США. Считаем очень важным подходить к этим контактам предельно деликатно, не пытаться делать резких движений, искусственно подгонять процесс, что требует значительного времени и детального согласования всех компонентов пакета. Это позволит осуществить не только денуклеаризацию всего Корейского полуострова, но и надежно обеспечить устойчивые мир и стабильность во всей Северо-Восточной Азии. Призываем все вовлеченные стороны сполна почувствовать свою меру ответственности за то, чтобы не допустить срыва этого очень важного, но пока еще хрупкого процесса,
– заявил Лавров по итогам встречи с главой МИД КНДР Ли Ен Хо.

Теги: Новости политики Новости России КНДР Сергей Лавров Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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