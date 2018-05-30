У США потішили новинами щодо зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Білий дім продовжує підготовку до імовірної зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і очільником КНДР Кім Чен Ином. За словами представників адміністрації американського лідера, поки все проходить успішно.

Зокрема, під час спілкування з журналістами офіційний представник Білого дому Сара Сандерс зауважила, що держсекретар США Майк Помпео продовжує проводити зустрічі, пов'язані з можливою зустріччю лідерів КНДР і США, передає "Інтерфакс".

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За її словами, американська делегація провела зустріч з північнокорейської делегацією в Сінгапурі в середу, 20 травня, аналогічна зустріч заплановано і на четвер, 31-го числа.

"Нам також надходять повідомлення з демілітаризованої зони від делегації на чолі з послом США на Філіппінах Сун Кімом, яка зустрілася з північнокорейською стороною, і їхні переговори продовжаться. Інформація щодо цього є дуже позитивною, і ми продовжимо просуватися у переговорах", – додала Сандерс.

Крім того, стало відомо, що до Нью-Йорка прибув віце-голова північнокорейського Центрального Комітету Трудової партії генерал Кім Йон Чхоль. До слова, це перший найбільш високопоставлений представник КНДР, який відвідав США з 2000 року.

За інформацією агенції Yonhap, першою його робочою зустріччю стануть переговори з держсекретарем Майком Помпео, які мають відбутися цього тижня. Очікується, що під час заходу сторони обговорять деталі саміту США-КНДР, який заплановано на 12 червня в Сингапурі.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.



Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.



30 травня у Білому дому заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.