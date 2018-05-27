Зустріч Трампа та Кім Чен Ина: у КНДР прибули представники США
27 травня група посадовців зі Сполучених Штатів Америки прибула із робочим візитом до Північної Кореї. Мета поїздки – проведення перемовин щодо зустрічі між лідерами обох країн – Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.
Делегацію американських політиків очолив колишній посол США в Південній Кореї Сунг Кім, якого спеціально для проведення перемовин із КНДР нещодавно відкликали з посади очільника дипмісії у Філіппінах, передає The Washington Post.
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Зазначається, що американські дипломати вже провели перемовини зі заступником міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі. До слова, останній і Сунг Кім уже проводили консультації щодо денуклеаризації в 2005 році.
За інформацією журналістів, сторони будуть обговорювати суть питань, які підніматимуть Трамп та Ин під час зустрічі.
До американської делегації також увійшли член ради національної безпеки та фахівець з питань Корейського півострова Елісон Хукер і помічник міністра оборони США з питань Східної Азії Рендалл Шрайвер, який раніше супроводжував держсекретаря США Майка Помпео під час його візиту в Пхеньян.
Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.
Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.
Вже 25 травня у Пентагоні заявили, що відновили діалог із Північною Кореєю, та висловили переконання, що зустріч між Трампом і Кім Чен Ином може все ж відбутися.
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