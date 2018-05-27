Встреча Трампа и Ким Чен Ына: в КНДР прибыли представители США

27 мая группа должностных лиц из США прибыла с рабочим визитом в Северную Корею. Цель поездки – проведение переговоров о встрече между лидерами двух стран – Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Делегацию американских политиков возглавил бывший посол США в Южной Корее Сунг Ким, которого специально для проведения переговоров с КНДР недавно отозвали с должности главы дипмиссии в Филиппинах, передает The Washington Post.

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Отмечается, что американские дипломаты уже провели переговоры с заместителем министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи. К слову, последний и Сунг Ким уже проводили консультации по денуклеаризации в 2005 году.



По информации журналистов, стороны будут обсуждать суть вопросов, которые будут поднимать Трамп и Ин во время встречи.



В американскую делегацию также вошли член совета национальной безопасности и специалист по вопросам Корейского полуострова Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер, который ранее сопровождал госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Пхеньян.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.



Впоследствии, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.



Уже 25 мая в Пентагоне заявили, что возобновили диалог с Северной Кореей, и выразили уверенность, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном может все же состояться.