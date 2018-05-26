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Кім Чен Ин вдруге зустрівся з президентом Південної Кореї у демілітаризованій зоні

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Кім Чен Ин і Мун Чже Ін
Кім Чен Ин і Мун Чже Ін / currenttime

Лідери КНДР та південної Кореї знову зустрілися у демілітаризованій зоні на кордоні. Це вже друга зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна.

Про це пише BBC.

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Повідомляється, що сторони намагаються відновити перемовини США з Північною Кореєю та домовитись про саміт.

Про результати перемовин президент Південної Кореї оголосить завтра, у неділю, пише Reuters з посиланням на корейських високопосадовців.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.

Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.

Вже 25 травня у Пентагоні заявили, що відновили діалог із Північною Кореєю, та висловили переконання, що зустріч між Трампом і Кім Чен Ином може все ж відбутися.

 

Теги: Новини політики Кім Чен Ин КНДР Південна Корея Ядерна безпека Ядерна енергетика
Джерело: 24 Канал
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