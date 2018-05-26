Трамп зробив важливу заяву щодо історичної зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп не виключає, що його зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином усе ж відбудеться. Цілком імовірно, що дата та місце залишаться тими самими - Сінгапур, 12 чернвя.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Twitter.

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"Ми ведемо дуже продуктивні перемовини із Північною Кореєю про повернення до проведення саміту, який, якщо все вийде, швидше за все, відбудеться в Сінгапурі в той же день, 12 червня, і, за необхідності, буде продовжено ще на деякий час", – підкреслив господар Білого дому.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.



Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.



Вже 25 травня у Пентагоні заявили, що відновили діалог із Північною Кореєю, та висловили переконання, що зустріч між Трампом і Кім Чен Ином може все ж відбутися.