Трамп зробив важливу заяву щодо історичної зустрічі з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп не виключає, що його зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином усе ж відбудеться. Цілком імовірно, що дата та місце залишаться тими самими - Сінгапур, 12 чернвя.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Twitter.
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"Ми ведемо дуже продуктивні перемовини із Північною Кореєю про повернення до проведення саміту, який, якщо все вийде, швидше за все, відбудеться в Сінгапурі в той же день, 12 червня, і, за необхідності, буде продовжено ще на деякий час", – підкреслив господар Білого дому.
Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.
Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.
Вже 25 травня у Пентагоні заявили, що відновили діалог із Північною Кореєю, та висловили переконання, що зустріч між Трампом і Кім Чен Ином може все ж відбутися.