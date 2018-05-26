Трамп сделал важное заявление касательно исторической встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп не исключает, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном все же состоится. Вполне вероятно, что дата и место останутся прежними – Сингапур, 12 июня.
Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.
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"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если все получится, скорее всего, состоится в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, при необходимости, будет продлен еще на некоторое время", – подчеркнул хозяин Белого дома.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.
Впоследствии, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.
Уже 25 мая в Пентагоне заявили, что возобновили диалог с Северной Кореей, и выразили уверенность, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном может все же состояться.