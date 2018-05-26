Трамп сделал важное заявление касательно исторической встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не исключает, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном все же состоится. Вполне вероятно, что дата и место останутся прежними – Сингапур, 12 июня.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.

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"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если все получится, скорее всего, состоится в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, при необходимости, будет продлен еще на некоторое время", – подчеркнул хозяин Белого дома.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.



Впоследствии, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.



Уже 25 мая в Пентагоне заявили, что возобновили диалог с Северной Кореей, и выразили уверенность, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном может все же состояться.