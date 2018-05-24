Военные США готовы к "безрассудному поступку" КНДР, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы реагировать на любые военные действия со стороны Северной Кореи.

О таком заявлении главы Белого дома пишет в Twitter ABC News.

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Я надеюсь, что Ким Чен Ын будет в конечном итоге делать то, что правильно, не только для себя, но, пожалуй, самое главное, что лучше для его народа, который страдает сильно и напрасно,

– подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в то же время военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР.

Также Трамп назвал "большим ударом и неудачей для КНДР" отмену совместного со США саммита.

JUST IN: Pres. Trump says U.S. military is "ready if necessary," adding Japan and South Korea are "willing to shoulder much of the cost of any financial burden...by the United States in operations, if such an unfortunate situation is forced upon us." https://t.co/aRUXu8ETIv pic.twitter.com/bfzmMDIDUd — ABC News (@ABC) 24 мая 2018 г.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил исторический саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран. Такое решение глава Белого дома описал в письме к лидеру КНДР. Позже Трамп отметил, что собирается продолжить жесткие санкции против Северной Кореи для денуклеаризации полуострова.