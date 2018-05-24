Военные США готовы к "безрассудному поступку" КНДР, – Трамп
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы реагировать на любые военные действия со стороны Северной Кореи.
О таком заявлении главы Белого дома пишет в Twitter ABC News.
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Я надеюсь, что Ким Чен Ын будет в конечном итоге делать то, что правильно, не только для себя, но, пожалуй, самое главное, что лучше для его народа, который страдает сильно и напрасно,
– подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в то же время военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР.
Также Трамп назвал "большим ударом и неудачей для КНДР" отмену совместного со США саммита.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил исторический саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран. Такое решение глава Белого дома описал в письме к лидеру КНДР. Позже Трамп отметил, что собирается продолжить жесткие санкции против Северной Кореи для денуклеаризации полуострова.