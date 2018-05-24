Військові США готові до "безрозсудного вчинку" КНДР, – Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що американські військові готові реагувати на будь-які військові дії з боку Північної Кореї.

Про таку заяву очільника Білого дому пише у Twitter ABC News.

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Я сподіваюся, що Кім Чен Ин буде в кінцевому підсумку робити те, що правильно, не тільки для себе, але, мабуть, найголовніше, що краще для його народу, який страждає сильно і марно,

– наголосив Трамп.

Він додав, що у той же час військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР.

Також Трамп назвав "великим ударом та невдачею для КНДР" скасування спільного із США саміту.

JUST IN: Pres. Trump says U.S. military is "ready if necessary," adding Japan and South Korea are "willing to shoulder much of the cost of any financial burden...by the United States in operations, if such an unfortunate situation is forced upon us." https://t.co/aRUXu8ETIv pic.twitter.com/bfzmMDIDUd — ABC News (@ABC) 24 мая 2018 г.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн. Таке рішення глава Білого дому описав у листі до лідера КНДР. Пізніше Трамп зазначив, що збирається продовжити жорсткі санкції проти Північної Кореї задля денуклеаризації півострова.

