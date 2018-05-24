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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Військові США готові до "безрозсудного вчинку" КНДР, – Трамп

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Трамп заявив, що готовий до
Трамп заявив, що готовий до "безрозсудного вчинку" Пхеньяна / focus.ua

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що американські військові готові реагувати на будь-які військові дії з боку Північної Кореї.

Про таку заяву очільника Білого дому пише у Twitter ABC News.

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Я сподіваюся, що Кім Чен Ин буде в кінцевому підсумку робити те, що правильно, не тільки для себе, але, мабуть, найголовніше, що краще для його народу, який страждає сильно і марно,
– наголосив Трамп.

Він додав, що у той же час військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР.

Також Трамп назвав "великим ударом та невдачею для КНДР" скасування спільного із США саміту.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн. Таке рішення глава Білого дому описав у листі до лідера КНДР. Пізніше Трамп зазначив, що збирається продовжити жорсткі санкції проти Північної Кореї задля денуклеаризації півострова.
 

Теги: Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини США КНДР
Джерело: 24 Канал
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