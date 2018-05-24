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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Держсекретар США пояснив рішення Трампа скасувати спільний саміт із КНДР

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Помпео пояснив, чому Трамп скасував історичний саміт із КНДР
Помпео пояснив, чому Трамп скасував історичний саміт із КНДР / wjla.com

Держсекретар США Майк Помпео пояснив, чому очільник Білого дому скасував зустріч із президентом Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це пише Reuters.

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Погана угода для нас – не варіант. Американський народ очікує від нас правильних кроків,
– наголосив Помпео.

За словами держсекретаря, США та КНДР не змогли координувати підготовку саміту через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.

"Ми не мали змоги провести підготовчі роботи між нашими двома командами, які необхідні для успішного проведення саміту", – зазначив Помпео.

До слова, джерела видання у Білому домі назвали іншу причину такого рішення. Так, офіційна представниця Білого дому заявила, що загроза ядерного конфлікту є головним чинником скасування президентом США саміту.

"Представники Північної Кореї фактично погрожували ядерною війною у своїй заяві, оприлюдненій минулої ночі. У цих умовах жоден саміт не може бути успішним ", – сказала вона.

Додамо, що раніше Північна Корея пригрозила зірвати зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. У Пхеньяні заявили, якщо переговори між Трампом і Кім Чен Ином будуть зірвані, то США та КНДР можуть відновити ядерне протистояння.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн. Таке рішення глава Білого дому описав у листі до лідера КНДР. Пізніше Трамп зазначив, що збирається продовжити жорсткі санкції проти Північної Кореї задля денуклеаризації півострова.

Теги: Новини політики Кім Чен Ин КНДР Новини США Дональд Трамп Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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