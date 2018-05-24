Держсекретар США пояснив рішення Трампа скасувати спільний саміт із КНДР
Держсекретар США Майк Помпео пояснив, чому очільник Білого дому скасував зустріч із президентом Північної Кореї Кім Чен Ином.
Про це пише Reuters.
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Погана угода для нас – не варіант. Американський народ очікує від нас правильних кроків,
– наголосив Помпео.
За словами держсекретаря, США та КНДР не змогли координувати підготовку саміту через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.
"Ми не мали змоги провести підготовчі роботи між нашими двома командами, які необхідні для успішного проведення саміту", – зазначив Помпео.
До слова, джерела видання у Білому домі назвали іншу причину такого рішення. Так, офіційна представниця Білого дому заявила, що загроза ядерного конфлікту є головним чинником скасування президентом США саміту.
"Представники Північної Кореї фактично погрожували ядерною війною у своїй заяві, оприлюдненій минулої ночі. У цих умовах жоден саміт не може бути успішним ", – сказала вона.
Додамо, що раніше Північна Корея пригрозила зірвати зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. У Пхеньяні заявили, якщо переговори між Трампом і Кім Чен Ином будуть зірвані, то США та КНДР можуть відновити ядерне протистояння.
Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн. Таке рішення глава Білого дому описав у листі до лідера КНДР. Пізніше Трамп зазначив, що збирається продовжити жорсткі санкції проти Північної Кореї задля денуклеаризації півострова.