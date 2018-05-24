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ООН зняла санкції з чиновників КНДР

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ООН зняла санкції з чиновників КНДР
/ Фото з відкритих джерел

Поки президент США Дональд Трамп визначається із датою зустрічі із північнокорейським лідером - в ООН вже зняли санкції із чиновників КНДР.

Про це повідомляє NDTV з посиланням на агентство AFP.

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Обмеження скасували тільки для тих, то поїде на саміт лідерів США і Північної Кореї. Ініціатором зняття санкцій виступила влада Сінгапуру. Кількість чиновників та їхні імена наразі невідомі.

Загалом "чорний список" санкцій ООН проти Північної Кореї нараховує 80 осіб та 75 організацій, на які поширюється заборона на проїзд у всьому світі та замороження активів. 

До слова, саміт США та КНДР і досі під питанням. Зустріч Трампа і Кім Чен Ина мала б відбутися 12-го червня у Сінгапурі. Однак, глава Білого дому Майк Помпео заявив, що зустріч може бути відкладена на пізніший термін.

Зрештою, це рішення за Кімом. Він попросив зустрічі, президент погодився із ним зустрітися. Я дуже сподіваюся, що ця зустріч таки відбудеться,
– сказав державний секретар США.

Теги: Новини політики ООН КНДР Санкції
Джерело: 24 Канал
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