ООН сняла санкции с чиновников КНДР

Пока президент США Дональд Трамп определяется с датой встречи с северокорейским лидером - в ООН уже сняли санкции с чиновников КНДР.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на агентство AFP.

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Ограничения отменили только для тех, то поедет на саммит лидеров США и Северной Кореи. Инициатором снятия санкций выступили власти Сингапура. Количество чиновников и их имена пока неизвестны.

В целом "черный список" санкций ООН против Северной Кореи насчитывает 80 человек и 75 организаций, на которые распространяется запрет на проезд во всем мире и замораживание активов.

К слову, саммит США и КНДР до сих пор под вопросом. Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Однако, глава Белого дома Майк Помпео заявил, что встреча может быть отложена на более поздний срок.

В конце концов, это решение за Кимом. Он попросил о встрече, президент согласился с ним встретиться. Я очень надеюсь, что эта встреча все же состоится,

– сказал государственный секретарь США.