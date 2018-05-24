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В КНДР заявили, що не благатимуть Вашингтон про проведення переговорів

151 Читать новость на русском
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин / news.com.au

Замість підготовки до зустрічі – нові погрози. Північна Корея пригрозила зірвати зустріч з американським президентом Дональдом Трампом, що запланована на 12 червня у Сингапурі.

Як заявила заступниця глави МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хі, доля зустрічі залежить від Білого Дому, передає "Інтерфакс-Україна". 

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І пригрозила: якщо переговори між Трампом і Кім Чен Ином будуть зірвані, то США та КНДР можуть відновити ядерне протистояння.

Ми або зустрінемось у залі засідань, або зіткнемось у ядерному протистоянні. Все залежить від Сполучених Штатів. У разі, якщо США образять нашу добру волю і будуть чіплятися за незаконні і обурливі дії, я висуну пропозицію нашому вищому керівництву переглянути саміт КНДР – США,
– зазначила чиновниця.

Так у Пхеньяні відреагували на заяви Трампа про можливе перенесення саміту у Сингапурі.

Стосунки між США та КНДР залишаються невизначеними, попри попередні домовленості робити кроки на зустріч один одному. Останнє загострення пов'язане з проведенням спільних навчань американських і південнокорейських військовиків поблизу кордонів з КНДР. У Пхеньяні їх сприймають як загрозу.

Теги: Новини політики Ядерна безпека КНДР Новини США
Джерело: 24 Канал
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