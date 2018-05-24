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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В КНДР заявили, что не будут умолять Вашингтон о проведении переговоров

56 Читати новину українською
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын / news.com.au

Вместо подготовки к встрече – новые угрозы. Северная Корея пригрозила сорвать встречу с американским президентом Дональдом Трампом, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Как заявила заместитель главы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, судьба встречи зависит от Белого Дома, передает "Интерфакс-Украина".

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И пригрозила: если переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном будут сорваны, то США и КНДР могут восстановить ядерное противостояние.

Мы либо встретимся в зале заседаний, или столкнемся в ядерном противостоянии. Все зависит от Соединенных Штатов. В случае, если США обидят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР – США,
– отметила чиновница.

Так в Пхеньяне отреагировали на заявление Трампа о возможном переносе саммита в Сингапуре.

Отношения между США и КНДР остаются неопределенными, несмотря на предварительные договоренности делать шаги навстречу друг другу. Последнее обострение связано с проведением совместных учений американских и южнокорейских военных вблизи границы с КНДР. В Пхеньяне их воспринимают как угрозу.

Теги: Новости политики Новости США КНДР Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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