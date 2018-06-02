Трамп отреагировал на встречу Лаврова с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство относительно встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Правда, американский президент готов изменить свое мнение, если последствия этой встречи будут положительными.
Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.
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"Мне не понравилась эта российская встреча. Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть положительная встреча. Если это была положительная встреча, мне это понравится. Но если это была негативная встреча, я не в восторге", – отметил политик.
Кроме того, он подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня.
По словам американского лидера, встреча с представителем КНДР, заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем, прошла "очень хорошо".
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном 31 мая. Тогда стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сотрудничество между странами.