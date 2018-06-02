12:24
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, 1 июня
Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
Вєсті.UA
23:18, 1 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Трамп отреагировал на встречу Лаврова с Ким Чен Ыном

356 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство относительно встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Правда, американский президент готов изменить свое мнение, если последствия этой встречи будут положительными.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.

Читайте также: Лавров призвал к поэтапному снятию санкций с КНДР

"Мне не понравилась эта российская встреча. Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть положительная встреча. Если это была положительная встреча, мне это понравится. Но если это была негативная встреча, я не в восторге", – отметил политик.

Кроме того, он подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня.

По словам американского лидера, встреча с представителем КНДР, заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем, прошла "очень хорошо".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном 31 мая. Тогда стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сотрудничество между странами.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Ким Чен Ын Новости США КНДР Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
сегодня, 12:01 Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
Ігор Лапін 143
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сегодня, 10:00 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 681
Вода и не только: что вы знаете о напитках
1 июня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
160
Пустота и очереди – неизменные атрибуты
сегодня, 08:21 Пустота и очереди – неизменные атрибуты "новой жизни" Луганска
Ольга Черненко 1288
Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
1 июня, 23:30 Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
Микола Давидюк 1638
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук