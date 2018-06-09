Дональд Трамп зробив комплімент на адресу Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп у межах саміту G7 заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може зробити КНДР по-справжньому великою.

Про це свідчить відео Білого дому.

"У нього (у Кім Чен Ина, – ред.) є можливість, якої, якщо згадати історію, не було практично ні в кого. Він може зробити цю країну з цими великими людьми по-справжньому великою. Це унікальний шанс", – заявив Трамп,

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При цьому американський лідер зазначив, що багато країн, зокрема, Південна Корея і Японія, хочуть цього та допоможуть у цьому.

Крім того, Трамп заявив, що КНДР "дуже добре працює" зі США.

До слова, 12 червня і Сінгапурі відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина.