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Дональд Трамп сделал комплимент в адрес Ким Чен Ына

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Дональд Трамп сделал комплимент в адрес Ким Чен Ына
Дональд Трамп сделал комплимент в адрес Ким Чен Ына / Inosmi.ru

Президент США Дональд Трамп в пределах саммита G7 заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может сделать КНДР по-настоящему большой.

Об этом свидетельствует видео Белого дома.

"У него (у Ким Чен Ына, – ред.) Есть возможность, которой, если вспомнить историю, не было практически ни у кого. Он может сделать эту страну с этими великими людьми по-настоящему большой. Это уникальный шанс", – заявил Трамп,

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При этом американский лидер отметил, что многие страны, в частности, Южная Корея и Япония, хотят этого и помогут в этом.

Кроме того, Трамп заявил, что КНДР "очень хорошо работает" из США.

К слову, 12 июня и Сингапуре состоится первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Теги: Новости политики КНДР Ким Чен Ын Новости США Дональд Трамп большая семерка
Источник: 24 Канал
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