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Адвокат Трампа рассказал неожиданный факт о Ким Чен Ыне: "на коленях умолял"

94 Читати новину українською
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын / Фото из открытых источников

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын "на коленях умолял" не отменять саммит с президентом США Дональдом Трампом, после того как последние отменил встречу.

Об этом рассказал адвокат Трампа – Руди Джулиани, сообщает ВВС.

По его словам, дать задний ход Пхеньян заставила именно жесткая позиция Трампа.

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В мае из-за "чрезвычайно агрессивных и враждебных" действий КНДР Трамп отменил саммит, однако передумал после личного письма Ким Чен Ына.

"Ну, Ким Чен Ын снова упал на колени и взмолился, а это именно та позиция, которую мы хотим, чтобы он занял", – цитирует Джулиани Wall Street Journal.

Теги: Ким Чен Ын Дональд Трамп КНДР
Источник: 24 Канал
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