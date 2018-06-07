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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Адвокат Трампа розповів неочікуваний факт про Кім Чен Ина: "на колінах благав"

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Кім Чен Ин
Кім Чен Ин / Фото з відкритих джерел

Очільник Північної Окреї Кім Чен Ин "на колінах благав" не відміняти саміт з президентом США Дональдом Трампом, після того як останні скасував зустріч.

Про це розповів адвокат Трампа – Руді Джуліані, повідомляє ВВС.

За його словами, дати задній хід Пхеньян змусила саме жорстка позиція Трампа.

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У травні через "надзвичайно агресивні та ворожі" дії КНДР Трамп відмінив саміт, проте передумав після особистого листа Кім Чен Ина.

"Ну, Кім Чен Ин знову впав на коліна і почав благати, а це саме та позиція, яку ми хочемо, щоб він зайняв", – цитує Джуліані Wall Street Journal.

Теги: КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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