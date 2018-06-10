Дональд Трамп прибув на історичну зустріч з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп 10 червня прибув у Сінгапур на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Так, американський лідер прибув на авіабазу Пайя Лебар у Сінгапурі о 8:21 за місцевим часом.
Про це повідомляє CNN.
Раніше на літаку Boeing 747 китайської авіакомпанії в Сінгапур прибув Кім Чен Ин.
Зазначимо, що Трамп прилетів до Сінгапуру з Канади, де взяв участь у саміті G7.
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним і відчуваю, що ця унікальна можливість не буде змарнована!", – написав Трамп раніше у Twitter.
Нагадаємо, перша зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться у Сінгапурі 12 червня.
Джерело: 24 Канал
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