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Дональд Трамп прибыл на историческую встречу с Ким Чен Ыном

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Дональд Трамп прибыл на историческую встречу с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп прибыл на историческую встречу с Ким Чен Ыном / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп 10 июня прибыл в Сингапур на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Так, американский лидер прибыл на авиабазу Пайя Лебар в Сингапуре в 8:21 по местному времени.

Об этом сообщает CNN.

Ранее на самолете Boeing 747 китайской авиакомпании в Сингапур прибыл Ким Чен Ын.

Отметим, что Трамп прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7.

"Я с нетерпением жду встречи с ним и чувствую, что это уникальная возможность не будет упущена!", – написал Трамп ранее в Twitter.

Напомним, первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.

Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости США КНДР Ким Чен Ын Сингапур
Источник: 24 Канал
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