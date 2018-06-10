Дональд Трамп прибыл на историческую встречу с Ким Чен Ыном / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп 10 июня прибыл в Сингапур на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Так, американский лидер прибыл на авиабазу Пайя Лебар в Сингапуре в 8:21 по местному времени.