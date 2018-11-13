КНДР скрыла от США более десяти ракетных баз

Американские эксперты нашли в Северной Корее не менее 13 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал. КНДР может скрывать ракеты, способные нести ядерный заряд.

Об этом сообщило издание The New York Times.

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По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, всего таких баз может быть 20. Они считают, власть КНДР имела целью скрыть эти объекты от международных наблюдателей, которые должны будут проконтролировать ядерное разоружение страны, согласованное в июне на саммите между США и Северной Кореей.

Не похоже, что эти базы заморожены, работы продолжаются,

– заявил газете The New York Times эксперт, управляющий северокорейскими исследованиям Центра.

Ракетные базы размещены в подземных тоннелях и горных пещерах, ракетные установки в кратчайшие сроки могут быть выведены на позиции для осуществления пусков.

Напомним, на исторической встрече в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о денуклеаризации и улучшении отношений между двумя странами. В частности, американский президент обещал добиться скорейшего прекращения состояния войны на Корейском полуострове, которая завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии.