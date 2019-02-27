Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки першого дня зустрічі

У Ханої в середу почався другий саміт США – КНДР. Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели першу зустріч тет-а-тет, однак основна частина переговорів запланована на 28 лютого.

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп прибули до В'єтнаму ще у вівторок. Голова Держради республіки зупинився у готелі Melia Hanoi, а президент США – в готелі JW Marriott.

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Пред самітом Трамп заявив, що його зустріч з Кім Чен Ином буде приголомшливою. Він висловив думку, що лідер КНДР зробить "правильний вибір" на користь відмови його країни від ядерної зброї. Кім Чен Ин зі своєї сторони заявив, що Трамп проявив мужність, взявши участь у другому саміті. Він упевнений, що друга зустріч принесе реальний результат. Північнокорейський лідер висловив надію, що КНДР і США разом здолають недовіру та проблеми.

Початок другого саміту

Історичні переговори розпочалися о 18:40 за місцевим часом (13:40 за Києвом). Лідери обмінялися рукостисканнями, кілька разів притримали один одного за лікоть і підбадьорливо поплескали по спині. Трамп та Кім Чен Ин спілкувалися віч-на-віч протягом 10 хвилин. Після цього вони почали спільну вечерю, на якій були присутні з американської сторони: держсекретар Майк Помпео та виконуючий обов'язки глави апарату Білого дому Мік Малвені, а з корейської – заступник голови ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль, міністр закордонних справ Лі Ен Хо. Загалом вони провели разом на території готелю Sofitel Legend Metropole близько двох годин.

The streets in Hanoi are absolutely packed as the Trump motorcade heads to meet Kim. Trump had the car light above his head switched on so you could see him waving through the dark windows - second ‘beast’ car in this video #trumpkimsummit pic.twitter.com/kuTgjtrSyK — Emily Purser (@EmilyPurser) 27 лютого 2019 р.



Лідери США та КНДР розпочали історичну зустріч // Evan Vucci



Дональд Трамп та Кім Чен Ин на спільній вечері після зустрічі // Evan Vucci

Короткі підсумки першої зустрічі

Після зустрічі Трамп не виключив, що за підсумками другого саміту може бути підписаний мирний договір, покликаний формально покласти край Корейській війні 1950-1953 років. Зі слів президента США, діалог "був чудовим". Лідер КНДР в свою чергу також назвав бесіду "дуже цікавою".

Згодом у своєму Twitter Трамп написав, що провів чудову зустріч з лідером КНДР і з нетерпінням чекає відновлення дискусій у четвер.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 лютого 2019 р.

Що заплановано на 28 лютого

Згідно з оприлюдненим робочим графіком Дональда Трампа на 28 лютого, американський і північнокорейський лідери збираються провести другу бесіду "віч-на-віч", яка розпочнеться о 09:00 за місцевим часом (04.00 за Києвом). Після цього почнеться зустріч у розширеному складі.

Об 11:55 (06:55 за Києвом) Трамп і Кім Чен Ин візьмуть участь у робочому обіді. О 14:05 за місцевим часом (09:05 за Києвом) лідери двох країн мають намір "взяти участь у церемонії підписання спільної угоди". Про який саме документі йдеться, не уточнюється.

О 15:50 за місцевим часом (10:50 за Києвом) Трамп планує провести прес-конференцію.

Про що говоритимуть Трамп та Кім Чен Ин на саміті у В'єтнамі читайте у матеріалі 24 каналу