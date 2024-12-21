Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Дівчина зізналася, що присвячує своєму хобі 2 місяці на рік: грудень та січень. Хоча, очевидно, найбільші знахідки трапляються уже після свят, першого місяця року.

Це мій улюблений час, коли я риюся в сміттєвих баках на Різдво, тому що вони починають викидати багато різдвяних речей,
– розповіла Мелані Діас.

Що знаходила дівчина на смітнику

Мелані зізналася, що за весь цей час їй вдалося знайти:

  • панчохи,
  • прикраси,
  • святковий одяг,
  • кухонне приладдя.

Одного разу вона знайшла 10 різдвяних вінків вартістю близько 400 доларів та декілька різдвяних ялинок вартістю 500 доларів.

Жінка знаходить цікаві речі на смітнику
Жінка знаходить цікаві речі на смітнику / Фото Unsplash

Мелані зазначила, що часто відкладає знахідки до наступного року. Однак вона радіє не тільки самим речам, а й можливістю ними поділитись.

І я також дарую деякі речі своїм друзям і своїй сім'ї. Я не продаю нічого з того, що я знаходжу. Безперечно, різдвяні ялинки та прикраси – мої улюблені,
– зазначила жінка.

Одного разу Мелані знайшла стільки святкових речей, що їй довелося покликати на допомогу сім'ю. Всі речі вони забрали додому та влаштували гаражний розпродаж.