Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.
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Дівчина зізналася, що присвячує своєму хобі 2 місяці на рік: грудень та січень. Хоча, очевидно, найбільші знахідки трапляються уже після свят, першого місяця року.
Це мій улюблений час, коли я риюся в сміттєвих баках на Різдво, тому що вони починають викидати багато різдвяних речей,
– розповіла Мелані Діас.
Що знаходила дівчина на смітнику
Мелані зізналася, що за весь цей час їй вдалося знайти:
- панчохи,
- прикраси,
- святковий одяг,
- кухонне приладдя.
Одного разу вона знайшла 10 різдвяних вінків вартістю близько 400 доларів та декілька різдвяних ялинок вартістю 500 доларів.
Жінка знаходить цікаві речі на смітнику / Фото Unsplash
Мелані зазначила, що часто відкладає знахідки до наступного року. Однак вона радіє не тільки самим речам, а й можливістю ними поділитись.
І я також дарую деякі речі своїм друзям і своїй сім'ї. Я не продаю нічого з того, що я знаходжу. Безперечно, різдвяні ялинки та прикраси – мої улюблені,
– зазначила жінка.
Одного разу Мелані знайшла стільки святкових речей, що їй довелося покликати на допомогу сім'ю. Всі речі вони забрали додому та влаштували гаражний розпродаж.