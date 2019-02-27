Саміт у В'єтнамі: про що говоритимуть Трамп та Кім Чен Ин

Політики зустрінуться у в'єтнамській столиці 27-28 лютого. Це – вже другий саміт між американським президентом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином.

Основною метою зустрічі є досягнення прогресу у виконанні домовленостей, яких політики досягли на першому саміті у Сінгапурі, зазначили в "Укрінформ".

Читайте також: У В'єтнамі двійники Трампа та Кім Чен Ина розгулювали містом та давали інтерв'ю: фото

Зокрема говоритимуть про подальший розвиток двосторонніх відносин, гарантуванні миру в регіоні та повну денуклеаризацію (усунення ядерної зброї) Корейського півострова.

Як розвивалися відносини між країнами після першого саміту? Свою першу історичну зустріч. Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.

24 лютого до в'єтнамського Ханою прибув й держсекретар США Майкл Помпео, він вже провів низку зустрічей з іноземними колегами.



Раніше Помпео очолював ЦРУ – головне розвідувальне управління при уряді США

У Держдепартаменті США також наголосили, що держсекретар планує взяти пряму участь в саміті президента Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Зазначимо, що напередодні американський президент заявив, що не вірить у доповідь розвідки США про те, що у КНДР є ракети, здатні досягти території Америки. Трамп пояснив це тим, що Путін заперечив наявність таких ракет у Кореї.