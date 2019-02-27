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      Саміт у В'єтнамі: про що говоритимуть Трамп та Кім Чен Ин

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      Дональд Трамп та Кім Чен Ин
      Дональд Трамп та Кім Чен Ин / ukr.media

      Політики зустрінуться у в'єтнамській столиці 27-28 лютого. Це – вже другий саміт між американським президентом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином.

      Основною метою зустрічі є досягнення прогресу у виконанні домовленостей, яких політики досягли на першому саміті у Сінгапурі, зазначили в "Укрінформ".

      Читайте також: У В'єтнамі двійники Трампа та Кім Чен Ина розгулювали містом та давали інтерв'ю: фото

      Зокрема говоритимуть про подальший розвиток двосторонніх відносин, гарантуванні миру в регіоні та повну денуклеаризацію (усунення ядерної зброї) Корейського півострова.

      Як розвивалися відносини між країнами після першого саміту? Свою першу історичну зустріч. Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут. 

      24 лютого до в'єтнамського Ханою прибув й держсекретар США Майкл Помпео, він вже провів низку зустрічей з іноземними колегами.

      Майкл Помпео
      Раніше Помпео очолював ЦРУ – головне розвідувальне управління при уряді США

      У Держдепартаменті США також наголосили, що держсекретар планує взяти пряму участь в саміті президента Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

      Зазначимо, що напередодні американський президент заявив, що не вірить у доповідь розвідки США про те, що у КНДР є ракети, здатні досягти території Америки. Трамп пояснив це тим, що Путін заперечив наявність таких ракет у Кореї.

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      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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