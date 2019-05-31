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      У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через невдалі переговори з Трампом

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      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / Getty Images

      За наказом північнокорейського диктатора Кім Чен Ина стратили чотирьох дипломатів та спецпредставника КНДР у справах США Кім Хек Чхоля. Причиною стали незадовільні результати саміту між Трампом та Ином у Ханої.

      Усіх засуджених до страти звинуватили у нібито шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Наказ Кім Чен Ина виконали на військовому аеродромі Мірім на східній околиці Пхеньяна, пише Chosun Ilbo.

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      Крім того, главу відділу ЦК Трудової партії Кім Ен Чхоля вислали на каторгу у табір політв'язнів з метою "перевиховання та ідеологічної освіти".

      Другий саміт США – КНДР відбувся 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам). Американський лідер Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною, проте США не наважились підписати жодних угод з Північною Кореєю. А ще відмовились знімати з країни санкції.

      Насправді, результати саміту вдалими назвати складно:

      1. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої.
      2. КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились.
      3. За словами Трампа, КНДР не поновить випробовування ракет та ядерної зброї (час показав, що таки поновила).
      4. Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДР продовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні. Проте коли саме відбудуться наступні переговори і у якому форматі – не уточнив.
      blog_ava
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      Теги: Новини політики КНДР Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин Жертви
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