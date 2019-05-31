У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через невдалі переговори з Трампом

За наказом північнокорейського диктатора Кім Чен Ина стратили чотирьох дипломатів та спецпредставника КНДР у справах США Кім Хек Чхоля. Причиною стали незадовільні результати саміту між Трампом та Ином у Ханої.

Усіх засуджених до страти звинуватили у нібито шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Наказ Кім Чен Ина виконали на військовому аеродромі Мірім на східній околиці Пхеньяна, пише Chosun Ilbo.

Читайте також: Кім Чен Ин вимагав приїзду "відомих баскетболістів США" в угоді про ядерне роззброєння

Крім того, главу відділу ЦК Трудової партії Кім Ен Чхоля вислали на каторгу у табір політв'язнів з метою "перевиховання та ідеологічної освіти".

Другий саміт США – КНДР відбувся 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам). Американський лідер Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною, проте США не наважились підписати жодних угод з Північною Кореєю. А ще відмовились знімати з країни санкції.

Насправді, результати саміту вдалими назвати складно: