У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через невдалі переговори з Трампом
За наказом північнокорейського диктатора Кім Чен Ина стратили чотирьох дипломатів та спецпредставника КНДР у справах США Кім Хек Чхоля. Причиною стали незадовільні результати саміту між Трампом та Ином у Ханої.
Усіх засуджених до страти звинуватили у нібито шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Наказ Кім Чен Ина виконали на військовому аеродромі Мірім на східній околиці Пхеньяна, пише Chosun Ilbo.
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Крім того, главу відділу ЦК Трудової партії Кім Ен Чхоля вислали на каторгу у табір політв'язнів з метою "перевиховання та ідеологічної освіти".
Другий саміт США – КНДР відбувся 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам). Американський лідер Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною, проте США не наважились підписати жодних угод з Північною Кореєю. А ще відмовились знімати з країни санкції.
Насправді, результати саміту вдалими назвати складно:
- Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої.
- КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились.
- За словами Трампа, КНДР не поновить випробовування ракет та ядерної зброї (час показав, що таки поновила).
- Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДР продовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні. Проте коли саме відбудуться наступні переговори і у якому форматі – не уточнив.