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      В КНДР расстреляли пятерых дипломатов за неудачные переговоры с Трампом

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      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / Getty Images

      По приказу северокорейского диктатора Ким Чен Ына казнили четырех дипломатов и спецпредставителя КНДР в делах США Ким Хек Чхоля. Причиной стали неудовлетворительные результаты саммита между Трампом и Ыном в Ханое.

      Всех приговоренных к смертной казни обвинили якобы в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Приказ Ким Чен Ына исполнили на военном аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна, пишет Chosun Ilbo.

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      Кроме того, главу отдела ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхоля выслали на каторгу в лагерь политзаключенных с целью "перевоспитания и идеологического образования".

      Второй саммит США – КНДР состоялся 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам). Американский лидер Дональд Трамп назвал встречу продуктивной, однако США не решились подписать никаких соглашений с Северной Кореей. А так же отказались снимать санкции со страны.

      На самом деле, результаты саммита успешными назвать сложно:

      1. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ыном не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое.
      2. КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции со страны в обмен на денуклеаризацию в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.
      3. По словам Трампа, КНДР не возобновит испытания ракет и ядерного оружия (время показало, что таки возобновила).
      4. Госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что переговоры по денуклеаризации КНДР продолжатся в ближайшие недели, поэтому надеются достичь прогресса в этом вопросе. Однако когда именно состоятся следующие переговоры и в каком формате – не уточнил.
      blog_ava
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      Теги: Жертвы Новости политики КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп Новости США
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