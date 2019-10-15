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      Генсек НАТО посетит Украину: известны дата и цель визита

      12 Читати новину українською
      Йенс Столтенберг
      Йенс Столтенберг / censor.net.ua

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину с официальным визитом 30-31 октября. Представители Альянса планируют посетить Одессу и Киев.

      В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги с участием министра обороны и Кулебы.

      Важно: Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад по Украине

      Визит в Одессу будет неслучайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море,
      – отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

      Впоследствии представители НАТО в Киеве встретятся с президентом Владимиром Зеленским, главой Верховной рады Дмитрий Разумковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

      Кстати, представительство НАТО в Украине поддержало формулу Штайнмайера.

      Все новости о формуле Штайнмайера – читайте по ссылке.

      Что известно о НАТО?Организация Североатлантического договора, также Североатлантический альянс или НАТО – международная межправительственная организация, военно-политический союз 29 государств Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949. В соответствии с уставными документами Альянса, главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств.


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      15 октября
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
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