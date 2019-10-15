Генсек НАТО посетит Украину: известны дата и цель визита

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину с официальным визитом 30-31 октября. Представители Альянса планируют посетить Одессу и Киев.

В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги с участием министра обороны и Кулебы.

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Визит в Одессу будет неслучайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море,

– отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Впоследствии представители НАТО в Киеве встретятся с президентом Владимиром Зеленским, главой Верховной рады Дмитрий Разумковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Кстати, представительство НАТО в Украине поддержало формулу Штайнмайера.

Все новости о формуле Штайнмайера – читайте по ссылке.

Что известно о НАТО?Организация Североатлантического договора, также Североатлантический альянс или НАТО – международная межправительственная организация, военно-политический союз 29 государств Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949. В соответствии с уставными документами Альянса, главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств.



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